Bakıda 90-VH-607 dövlət nömrə nişanlı, “Jeep” markalı avtomobil əks yola çıxmağına peşman olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, “Niva” markalı avtomobilin sürücüsü həmin şəxsi qaydaları pozduğuna görə peşman edib.

Avtomobillər bir neçə dəqiqə yolun ortasında hərəkətsiz dayanıb. Daha sonra “Jeep” qismən sağa manevr edərək, “Niva”ya yol verməli olub.



(oxu.az)

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.