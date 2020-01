Gənc və cazibədar aktrisa Arzu Abdulovanın mətbuata verdiyi müsahibəsi müzakirələrə səbəb olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, “3 badam 1 qoz”, “Adam” filmi, “Ata ocağı”, “Həyat sən nə qəribəsən”, “Cehizsiz gəlinlər”, “Baldız” və digər seriallarda əsas rollara çəkilən gənc aktrisa Yeni Çağa müsahibəsində "Mənimlə yatağa girmək hər kişinin başı üçün deyil" -deyə qeyd edib.

Aktrisanın bu ifadəsi sosial səbəkə istifadəçilərinin tənqidinə tuş gəlib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.