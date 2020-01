Zelenski və Putin İsraildə görüşə bilər

Rəsmi Kiyev Holokost anımı forumu çərçivəsində İsrailə səfəri zamanı Ukrayna prezidenti Vladimir Zelenski ilə rusiyalı həmkarı Vladimir Putin arasında görüş keçirilməsini istəyib.

Metbuat.az RİA “Novosti”yə istinadən xəbər verir ki, bu barədə Rusiya liderinin köməkçisi Yuri Uşakov bildirib.

"Onlara söylədim ki, prezidentin proqramı çox zəngindir. Ayrıca görüş olsa belə, yalnız ayaqüstü və çox qısa olacaq. Ayrıca görüşə fiziki olaraq vaxt qalmayacaq”, - o deyib.

Eyni zamanda o, heç kimin V.Zelenskinin istəyini geri çevirmədiyini qeyd edib.

