Antalyada təlim-məşq toplanışında olan "Qəbələ baxışa yeni futbolçu dəvət edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, braziliyalı hücumçu Caio Manoel “qırmızı-qaralar”ın düşərgəsindədir. 23 yaşlı futbolçu hazırda Bolqarıstanın "Etar" klubu ilə yoxlama matçının start heyətdə meydana çıxıb.

Qeyd edək ki, Manoelin son klubu Portuqaliyanın aşağı liqa təmsilçisi "Makao" olub.

