Futzal üzrə Azərbaycan milli komandası Özbəkistan yığması ilə növbəti yoldaşlıq oyununu keçirib.

Metbuat.az-ın məlumatına görə, Bakı İdman Sarayında təşkil olunmuş qarşılaşma meydan sahiblərinin qələbəsi ilə yekunlaşıb - 4:3.

Millinin heyətində Oliveira Da Nascimento “Vassora”, Tiago Telles Martins “Bolinha”, Eduardo Borges və İsa Atayev fərqlənib.

Bu komandalar arasında keçirilmiş ilk oyunda Özbəkistan millisi 3:2 hesabı ilə qələbə qazanmışdı.

