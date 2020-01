"Telefona böyük məbləğdə kontur vururdu" - Aqşin Fateh

“Tanınmış insanlar hər zaman diqqət çəkib. Bir qadın var, adını çəkmək istəmirəm, söz vermişəm. Birinci bahalı hədiyyələr göndərir, sevgisini göstərməyə çalışırdı. Mənə 1500-2000 manatlıq saat hədiyyə vermişdi. Daha sonra ətir, telefona böyük məbləğdə kontur vururdu. Zəng vurub mənimlə maraqlanırdı. Bir dəfə də rəfiqəsinin ad gününə çağırmışdı. Bu zaman istər-istəməz səmimiyyət yarandı. Danışırsan, xoş söz deyirsən. Amma səsini yazır, daha sonra montaj edir”.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu sözləri meyxanaçı Aqşin Fateh “Şou ATV” proqramında deyib. İfaçı bir xanım tərəfindən şantaja məruz qaldığını qeyd edib: “Məndən incimişdi, gecə məni bir ad gününə çağırmışdı və getməmişdim. Cavab verdi ki, sənə bu qədər diqqət göstərmişəm. Söylədim ki, mən sizin münasibətinizi bilsəydim, dərhal cavab verərdim ki, evliyəm. Hədiyyələrinin hamısını ona qaytardım.

Mənə dedi ki, ailənə zəng vurub deyəcəm ki, Aqşin mənimlə sevgilidir. Mən öz səsimə qulaq asanda inanmadım. Elə düzüb- qoşmuşdular ki... Kim qulaq assa, inanar. Həmin dövrdə çox stress keçirdim. Sonradan öyrəndim ki, bu xanım başqa imkanlı şəxslərə, müğənnilərlə bağlı da belə addım atıb. Bir sənətçidən bir neçə min manat pul alıb.

Hadisə bir il bundan əvvəl baş verib. Məndən 10 min manat pul istədi. Cavab verdim ki, pulum yoxdur. Gizli nömrədən zəng vururdu, tapa bilmirdim. Ukraynadan proqramist dostlarıma müraciət etdim. Onun bütün ünvanlarını, bank hesablarını mənə göndərdilər. Onu tapdım, dedim ki, başqa adamları da şantaj etmisən. “Quran”a əl basıb and içdi ki, daha etməyəcək”.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.