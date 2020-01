ABŞ-İran arasındakı gərginlik səngimək bilmir.

Metbuat.az "Reuters"ə istinadən xəbər verir ki, iranlı millət vəkili Əhməd Həmzə ABŞ prezidenti Donald Trampın başına mükafat qoyduğunu açıqlayıb.

Belə ki, Trampı öldürən şəxsə 3 milyon dollar verəcəyini söyləyib.

