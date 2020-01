Avstraliya Xilasetmə Xidməti Yeni Cənubi Uels ştatında meşə yanğınlarının söndürülməsinə cəlb edilən təyyarənin qəzaya uğradığı haqqında məlumat verib.

Metbuat.az oxu.az-a istinadən xəbər verir ki, hadisə nəticəsində təyyarədə olan üç nəfər həlak olub.

Xatırladaq ki, Avstraliyada rəsmilər ölkənin cənub-şərqində yerləşən Yeni Cənubi Uels ştatı ərazisində meşə yanğınlarının söndürülməsinə cəlb edilən təyyarə ilə əlaqənin kəsildiyini bildirmişdilər.

