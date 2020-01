İki il əvvəl qaraciyər serrozundan dünyasın dəyişən mərhum meyxanaçı Aydın Xırdalanlının ailəsində xoş hadisə baş verib.

Metbuat.az xəbər verir ki, mərhum meyxanaçının qardaşı övladı dünyaya gəlib. Oğlan olan körpəyə Aydın adı verilib.

Bu barədə "Hər şey daxil"də meyxana ustadı Mehman Əhmədli məlumat verib.(milli.az)

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.