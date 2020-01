Bakıda taksi sürücüsünə hücum: Boğazına bıçaq dirəyib soydular

Bakının Suraxanı rayonunda taksi sürücüsünə qarşı soyğunçuluq hadisəsi törədilib.

Metbuat.az bildirir ki, bu haqda "oxu.az"-a hüquq mühafizə orqanlarından məlumat verilib.

Yanvarın 22-də 01:45 radələrində Yeni Günəşli qəsəbəsində “Mercedes” markalı avtomobilində taksi xidməti ilə məşğul olan 1989-cu il təvəllüdlü Mehman Zahir oğlu Sadıqov iki sərnişinin hücumuna məruz qalıb. Cinayətkarlar sürücünün boğazına bıçaq dirəyib onun 200 manat pulunu götürərək hadisə yerindən qaçıblar.

Zərərçəkən Suraxanı rayon 33-cü polis bölməsinə şikayət edib. Aparılan əməliyyat-axtarış tədbirləri nəticəsində hadisəni törətməkdə şübhəli bilinən iki nəfər saxlanılıb. Bu şəxslərdən biri əvvəllər oğurluq və narkotik maddələrinin saxlanılmasına görə azadlıqdan məhrum edilmiş 1980-ci il təvəllüdlü Nadir Rəhman oğlu Qurbanov, digəri isə 1966-cı il doğumlu İlham Habil oğlu Rüstəmzadədir.

Faktla bağlı istintaq tədbirləri davam etdirilir.

