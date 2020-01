“BakıKart” sisteminə keçən marşrut xətlərinin sayı 30-a çatdı FOTO

Hazırda 30 yaxın müntəzəm marşrut xəttində gediş haqqı “BakıKart” sistemi ilə həyata keçirilir.

Mətbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Bakı Nəqliyyat Agentliyinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Mais Ağayev deyib.

O bildirib ki, paytaxtda fəaliyyət göstərən bütün avtobusların “BakıKart”a inteqrasiyası başa çatdıqdan sonra vahid dispetçer sisteminə başlamaq mümkün olacaq. Yeni xidmət sayəsində marşrut xətləri ilə bağlı məlumatlar onlayn rejimdə əldə ediləcək ki, bu da bir çox problemlərin aradan qaldırılmasına imkan yaradacaq.

Vahid dispetçer sistemi gün ərzində neçə avtobusun xəttə buraxıldığına, onların hansı intervalla hərəkət etmələrinə, harada olmalarına və dayanacaqdan kənarda saxlama hallarına qarşı nəzarəti gücləndirəcək.

