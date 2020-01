Gəncədə itkin düşən 10-cu sinif şagirdi Bakıda tapılıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, Gəncə şəhəri, Üzeyir Hacıbəyli küçəsi, bina 119B, mənzil 7 ünvanında yaşayan, 2004-cü il təvəllüdlü Gülçin Məmmədova Bakı şəhərində tapılaraq ailəsinə təhvil verilib.

Qeyd edək ki, Gəncə şəhəri 39 saylı tam orta məktəbinin 10-cu sinif şagirdi olan G.Məmmədova yanvarın 21-də əmisigilə getmək adı ilə evdən çıxıb və günlərlə ondan xəbər alınmayıb.(report)

