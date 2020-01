Bu dairədən 2 nəfər namizədliyini geri götürdü - FOTO

Fevral ayının 9-da baş tutacaq növbədənkənar parlament seçkilərinda iştirakdan imtina edənlərin siyahısına 2 namizəd də qoşuldu.

Metbuat.az xəbər verir ki, 44 saylı Sumqayıt-Xızı Seçki dairəsindən iddialı 2 nəfər namizədliyini geri götürüb.

Yurddaş Partiyasının sədri, sabiq millət vəkili, 44 saylı Sumqayıt-Xızı Seçki dairəsindən deputatlığa namizəd Mais Səfərli namizədliyini geri götürüb.

44 saylı Sumqayıt-Xızı seçki dairəsindən digər deputatlığa namizəd, millət vəkili Hacı Salayev də namizədliyini geri götürüb.



Məlumata görə, Hacı Salayev Fövqalədə Hallar Naziri Kəmaləddin Heydərovun yaxın dostudur.



