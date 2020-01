“Tövrat” Azərbaycan dilinə tərcümə edildi - İLK DƏFƏ - FOTO

MEK-ə Filologiya üzrə fəlsəfə doktoru, dosent Teymur Sadıqov tərəfindən ilk dəfə orijinaldan Azərbaycan dilinə tərcümə olunan “Tövrat” hədiyyə edilib.

AMEA-dan Mətbuat.az-a daxil olan xəbərə əsasən, kitab AMEA-nın akademik Z.M.Bünyadov adına Şərqşünaslıq İnstitutunun Elmi Şurasının qərarı ilə çapa məsləhət görülüb.

Nəşrə “Ön söz”ü Bakı Dövlət Universitetinin (BDU) Şərqşünaslıq fakültəsinin müəllimi, professor Nəsrulla Məmmədov və mərhum akademik Vasim Məmmədəliyev yazıblar.

Yeni nəşrin məsləhətçisi Azərbaycan Dağ Yəhudiləri Dini İcmasının ravini Avraam Yakubov, rəyçisi BDU-nun Şərqşünaslıq fakültəsinin müəllimi, dosent Gülnarə Abdullayeva, redaktoru isə professor Nəsrulla Məmmədovdur.

Müqəddəs “Tövrat”ın tərcüməsinə mütərcim tərəfindən 2014-cü ildən başlanıb və 2019-cu ildə tamamlanıb. Tərcümə zamanı bir çox çətinliklərə baxmayaraq, Teymur Sadıqovun ibri, türk, ingilis, ərəb və rus dillərini mükəmməl bilməsi ona yəhudi dilinə aid təfsirlərə, şərhlərə və mənbələrə müraciət etməklə bu problemləri həll etmək imkanı verib.

Burada məhz yəhudi alimlərinin, ravinlərinin və müdriklərinin fikirləri əsas götürülüb.



Qeyd edək ki, kitab MEK-in Nadir kitab fondunda saxlanılır. ''Tövrat”ın tərcüməsi və nəşri Azərbaycanda ilk olduğu üçün alim və mütəxəssislərin, eləcə də geniş oxucu kütləsinin marağına səbəb olacaq

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.