Bakının Nərimanov rayonunda törədilmiş dəhşətli qətlin üstü açılıb.

Metbuat.az-ın məlumatına görə, Dərnəgül qəsəbəsindəki kafelərin birində ölü vəziyyətdə tapılmış şəxsin dostu tərəfindən qətlə yetirildiyi məlum olub.

Belə ki, Əmrah Hüseynov adlı şəxs kafedə qabları yumamaq üçün öz dostunu öldürüb.

Daha ətraflı sujetdə.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.