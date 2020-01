Çində yeni növ koronavirusa yoluxanların sayı artıb.

Metbuat.az xarici KİV-ə istinadən xəbər verir ki, indiyədək 644 nəfərin təhlükəli virusa yoluxduğu müəyyən edilib, ölənlərin sayı isə 18-ə çatıb.



Xatırladaq ki, 31 dekabr 2019-cu ildə Çinin Hubei əyalətinin Vuhan şəhərində naməlum xəstəlik aşkarlanıb. İnsanlar arasında geniş yayılan virusun 2019-nCoV – yeni növ koronavirus olduğu təsbit edilib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.