Ötən il Azərbaycan ərazisində 851,3 ton çay yarpağı yığılıb.

Mətbuat.az xəbər verir ki bunu Çay İstehsalçıları və İxracatçıları Assosiasiyasının sədri İlkin Ələkbərli deyib. Onun sözlərinə görə, bu göstərici 2018-ci illə müqayisədə azdır:

“2018-ci ildə Azərbaycanda 868,6 ton çay yarpağı yığılmışdı. Bizim hesablamalarımıza görə, 2019-cu ildə azalmanın əsas səbəbi əkilən çay kollarının yeni olması və hələlik məhsul verməməsidir. Gələcəkdə məhsuldarlığın artımı gözlənilir”.(Trend.az)

