"Azərbaycanda hər 3 kişidən birinin məşuqəsi var" - Qalmaqallı AÇIQLAMA

"Mən cəsarətlə iddia edə bilərəm ki, Azərbaycanda hər üç kişidən birinin məşuqəsi və ya ikinci arvadı var".



Metbuat.az xəbər verir ki, bu sözləri "media.az"-ın müxbiri ilə müsahibəsində "Life Coaching" kimi 10 ildən çoxdur işləyən Nini Karseladze deyib. ABŞ-da təlim keçən xanım kişilərin müraciətləri ilə bağlı maraqlı məqamları açıqlayıb:



"Əksər hallarda cəmiyyətdə müəyyən çəkiyə malik olan kişilər müraciət edirlər. Onlar yaxşı qazanırlar, amma ailədə xoşbəxt ola bilmirlər. Qadından çox asılıdırlar. Əbəs yerə demirlər ki, qadın ərini milyonçu edə bilər, müflis də. Kişi sevgiyə və dəstəyə ehtiyac duyur.



Kişilər həmçinin məşuqələrlə problemlərə görə müraciət edirlər. Mən cəsarətlə iddia edə bilərəm ki, Azərbaycanda hər üç kişidən birinin məşuqəsi və ya ikinci arvadı var. Mənə tez-tez bu məsələ ilə bağlı suallarla müraciət edirlər".

