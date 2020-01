Aktrisa Sonaxanım Əliyeva etdiyi paylaşımla diqqət mərkəzinə düşüb.

Metbuat.az xəbər verir ki, aktrisa qarın üzərinə uzanaraq şəkil çəkdirib.

Sonaxanım sinəsi açıq halda poz verib çəkdirdiyi fotosuna "Qusarda. Çəkiliş "xoroşo". Qar arzusunda olanlar, arzu edirəm qar yağsın" şərhini yazıb.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.