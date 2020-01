Əlilliyi olan şəxslər üçün - VERGİ GÜZƏŞTİ

III qrup əlilliyi olan şəxslərə əməkhaqqı ödənişlərində hansısa güzəştlər varmı? Yeni tətbiq ediləcək icbari tibbi sığorta üzrə ödənişlər onlara da şamil ediləcək?

Metbuat.az vergilər.az-a istinadən əlillərə vergi güzəştlərini təqdim edir.

Vergilər Nazirliyindən bildirilib ki, Vergi Məcəlləsinin 102.3-cü maddəsinin tələbinə görə, azadolma yalnız I və II qrup əlillər üçün nəzərdə tutulub.

Əmək müqaviləsinə əsasən, işləyən şəxslər tərəfindən icbari tibbi sığorta haqlarının ödənilməsinə gəlincə, qeyd olunub ki, burada əlilliyi olan şəxslər üçün hər hansı azadolma nəzərdə tutulmayıb. İcbari tibbi sığorta haqları 1 aprel 2020-ci il tarixindən aşağıdakı dərəcələrlə ödənilməlidir:

Dövlət və neft sektorunda çalışan işəgötürən və işçilərdən aylıq hesablanmış əməyin ödənişi fondunun 8.000 manata qədər olan hissəsindən 2 faiz, 8.000 manatdan yuxarı olan hissəsindən 0,5 faiz miqdarında icbari tibbi sığorta haqqı tutulacaq.

Qeyri-dövlət və qeyri-neft sektorunda çalışan işəgötürən və işçilərdən aylıq hesablanmış əməyin ödənişi fondunun 8.000 manata qədər olan hissəsindən 1 faiz, 8.000 manatdan yuxarı olan hissəsindən 0,5 faiz miqdarında icbari tibbi sığorta haqqı tutulacaq. 2021-ci ildən etibarən bu sektor üzrə işəgötürən və işçilərdən əməkhaqqının 8.000 manata qədər olan hissəsindən 2 faiz miqdarında icbari tibbi sığorta haqqının tutulması müəyyən olunub.

