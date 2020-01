Metbuat.az xəbər verir ki, ARB TV-nin “Faydalı saat” verilişində maraqlı hadisə yaşanıb.



Belə ki, 17 ildən sonra sonsuzluğa qalib gələn Samirə Kazımova 40 yaşında ana olub.

Həkimi Elmira Əhmədova sayəsində ana olmağın sevincini yaşayan Samirə xanım elə körpəsinin adını da həkimi Elmira xanımın adını qoyub.



