10 yaşlı oğlanla əlaqədə olan qız: "Ondan hamilə olacağımı düşünməmişdim" - FOTO / VİDEO

13 yaşlı qızı hamilə qoyduğu iddia edilən 10 yaşlı oğlan verilişə çıxıb.

Metbuat.az xarici mediaya istinadla xəbər verir ki, 13 yaşlı Daria və 10 yaşlı Ivan Rusiyanın 1-ci kanalında yayımlanan verilişiə qatılıblar.

Uşaqların üzünün açıq şəkildə efirə verilməsi Rusiyada qalmaqal yaradıb.

Daria və İvan studiyadan kənardaykən onların valideynləri övladlarının hər kəsin gözü qarşısında müayinə olunmasına razılıq veriblər.Andrey Malaxov aparıcılıq etdiyi verilişə uroloq, androloq da çağırıb. Onlar bildirib ki, 10 yaşlı oğlanın bədəni sperma istehsal etmək qabiliyyətinə malik deyil.

"Biz oğlanı 3 dəfə müayinə etdik. Səhv olması mümkünsüzdür. Amma, İvan hələ uşaqdır, onun bədənində sperma istehsal olunmur", - deyə ekspert söyləyib

Tamaşaçılar isə bildirib ki, qız başqasından hamilədir, sadəcə, olayı ört-basdır etmək üçün günahı 10 yaşlı oğlanın üstünə atırlar.

"O, qapını bağladı ki, anası içəri girə bilməsin. Biraz utanırdım, çünki, ikimiz də adyalın altında idik. Ağrılı olacağını düşünürdüm, amma, cüzi ağrıdan sonra hər şey normal oldu. 10 yaşlı oğlandan hamilə qalacağımı düşünməmişdim", - Daria söyləyib.

Qeyd edək ki, qızın və oğlanın anası onlara dəstək olublar.

