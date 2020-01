Adəm və Həvva Azərbaycan ərazisində yaradılıb - Avropalı alim "İncil"lə sübut etdi

İngilis tarixçi, araşdırmaçı Devid Rohl “In Search of Eden” filmində Adəm və Həvvanın Azərbaycan torpağında yaradıldığını deyir.

Metbuat.az xəbər verir ki, tarixçi, araşdırmaçı bunu müqəddəs kitablar və qədim tarixçilərin bu yöndə yazdığı mətnlərdən çıxış edərək sübuta yetirdiyini iddia edir:

"Urmiya dağlarına yaxınlaşdıqca biz “Ədn bağları”nı hiss edirik. Bu yerlər Adəmin dövründən bu yana, demək olar ki, dəyişməyib".

Müəllif İncildən sitatlar gətirərək orada qeyd olunan informasiyaların Cənubi Azərbaycanda – Urmiya ərazisi dəqiq üst-üstə düşdüyünü deyir:

“Əgər qarşınızda “Ədn bağları” durursa, onda Gexon və Fesson çaylaını tapmaq vaxtıdır. Urmiyadan Şərqdə - İncildə qeyd olunduğu kimi “Ədn bağları”ndan Şərqdə uca dağlarla əhatə olunmuş böyük çökəklik var. Bu, nəhəng cənnət bağlarıdır. Bağ Qərbdən Urmiya gölü ilə sərhəddir. Onun Şərq qapıları isə xarici aləmə açılır. Bütün çökəklik boyu çay axır. Çay böyük gölə tökülür. Bəli, burada bağdan Şimalda, bərəkətli torpaqlarda Araz çayının qolları axır”.

Müəllif iddia edir ki, Araz çayının daha qədim adı var:

“VIII əsrdə Ərəb qoşunları Azərbaycanı tutanda ərəb coğrafiyaşünasları Arazı “Gexon” adlandırırdı. Xatırlayırsınızsa, İncildə Gexon çayının “Quş” torpağından keçdiyi xatırlanır. Erkən din alimləri Quş torpağının Afrikada olduğunu iddia edirdi. Amma hazırda olduğumuz bur torpaqların adı “Quş”dur. Buradakı dağ bu gün də “Quşa dağ” yəni quş dağı adlanır. (Hazırda daha çox Qoşa dağ kimi tanınır. red.) Şübhə yoxdur, Araz çayı tarixi Gexon çayıdır. Bu torpaqlar isə “Həyat kitabı”nda göstərilən “Quş torpağı”dır”.(Kulis.az)

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.