​Tullantı şüşələrini toplayaraq sənət əsərinə çevirir - FOTO / VİDEO

Türkiyənin Samsun şəhərində yaşayan 57 yaşında olan Temel Samangül, zibillikdən topladığı şüşələri sənət əsərlərinə çevirdi.



Metbuat.az xarici mediaya əsasən xəbər verir ki, Samsun Xaricilər Bazarında bir mağazada suvenirlər satan Təməl Samangül dünyaya tullantı materiallardan hazırlanmış mal satır.

Samangül əvvəlcə İstanbulun Ortaköy şəhərində heykəltaraş sənətini öyrəndi. Sonra özünü inkişaf etdirərək suvenirlər hazırlamağa başladı.

Xaricilər Bazarında yerləşən dükanda əşyaları nümayiş etdirən Temel Samangül deyir ki , "Mən 1 lirəyə küçə təmizləyicilərindən şüşə alıram. Tullantıların israfı deyil, təmizlik işçilərinə maddi mənfəət də verirəm"

O deyir ki "Bir şeyi israf halına gətirmək və insanlara təqdim etmək çox ləzzətlidir".

Xüsusilə Fransız və İtalyanların bu cür məhsullara maraq göstərdiyini ifadə edən Samangül, deyir ki "Türkiyədə və dünyada turistlik bölgələri kiçik portativ hədiyyəlik əşyaya çevirir.

O bu məhsulları kimyəvi maddə istifadə etmədən edir.Temel Samangül gördüyü işi ilə insanların istifadə etmədiyi və zibil kimi atdıqları tullantıları yenidən dəyərləndirərək faydalı bir iş gördüyünü xüsusi ilə vurğulayır.

Onun məhsulları hazırda dünya bazarına da çıxır.Müştəriləri isə əsasən fransız və italiyanlardır .Peşəsinin sirrini o hətta şagirdlərinə də öyrədir .Məhsulların qiyməti isə Avropada 50 avro dəyərindədir

