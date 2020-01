Gənc qız 9-cu mərtəbədən yıxıldı, ayağa qalxıb yeridi - ŞOK VİDEO

Uralda 27 yaşlı bir qızın 9-cu mərtəbədən yıxılması təsadüfən videoya alınıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, videoda bir sakinin çox yüksəklikdən necə yıxıldığı və bir qar yığınının üstünə düşdüyü görünür. Ancaq maraqlısı odur ki, o, bir neçə saniyədən sonra ayağa qalxır və çıxıb gedir.

"Qız sağ qalıb, ancaq orta dərəcəli xəsarət aldığına görə xəstəxanaya göndərildi", - RİA Novosti bildirir.

Təcili Yardım xidmətindəki bir mənbə qızın qalın qış paltarı geyindiyi və qarın üstünə düşməsi sayəsində sağ qaldığını bildirib.

Megapolis TV kanalı 27 yaşlı qızın reanimasiyaya qəbul edildiyini dəqiqləşdirib. Həkimlər onun bədənində bir dənə də sınıq tapmayıb, ona ancaq daxili orqanların qançırları diaqnozu qoyulub. (qaynarinfo)

