“Yenidən namizədliyimi irəli sürəcəm”- AYB Sədri Anardan AÇIQLAMA

Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin sədri Anar Rzayev AYB sədrliyinə yenidən namizədliyini irəli sürə bilər.

Metbuat.az-ın məlumatına görə, bunu jurnalistlərə açıqlamasında AYB sədri Anar Rzayev deyib.

O deyib ki, AYB-nin qurultayının tarixi haqqında hələ ki, dəqiq bir məlumat yoxdur:



"Hesab edirəm ki, bu il ərzində qurultay baş tutacaq və qurultayda sədr vəzifəsinə öz namizədliyimi irəli sürəcəm".Məlumat üçün bildirək ki,Anar Rzayev 1987-ci ildən bu günə qədər Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin sədridir.

