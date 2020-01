Almaniyanın Baden-Vyurtemberq əyalətinin Rot-am-Ze qəsəbəsində atışma baş verib.

Metbuat.az bildirir ki, naməlum şəxsin kafedə açdığı atəş nəticəsində 6 nəfər ölüb. Polisin yaydığı məlumata əsasən, cinayətdə şübhəli bilinən şəxs saxlanılıb.

Polisdən insidentin terror aktı olmadığı, məişət zəminində baş verdiyi bildirilib.(Apa)

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.