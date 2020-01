Azərbaycanlı aktrisa sinə dekoltəli şəkillərini paylaşdı - FOTOLAR

Açıq-saçıq foto və videoları ilə gündəmdə olan "Vicdan haqqı" serialındaki "Larisa" obrazı ilə məşhurlaşan aktrisa Çimnaz Sultanova yeni fotoları ilə diqqətləri üstünə cəmləyib.

Metbuat.az xəbər verir ki, aktrisa gül çələngi ətrafında cazibədar pozlar verərək fotolar çəkdirib.

Ç.Sultanova sözügedən şəkilləri "Gözəl olan sevimli deyil, sevimli olan gözəldir" başlığı altında “Instagram” hesabında yayımlayıb.

Diqqət çəkən isə Çimnazın geyimi olub. Məşhurun dərin sinə dekolteli köynəyi izləyicilərin marağına səbəb olub. Onlar “Sənə böyük simpatiyam var”, “Çox gözəlsən”, “Cəlbediciliyiniz həmişəki kimi üstünüzdədir”, “Hər zamanki kimi seksualsınız” kimi şərhləri ilə Ç.Sultanovanı şərh yağışına tutublar. Aktrisa isə yazılan rəylərə reaksiya verməyib.

