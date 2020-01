Çində ilk dəfə koronavirusun müalicəsi mümkün olub - Xəstələrdən biri sağalıb

Çinin Şanxay şəhərində koronovirus (2019-nCoV) diaqnozu qoyulmuş xəstə müalicə edilib.

Metbuat.az Report-a istinadən xəbər verir ki, bu barədə məlumatı “Sina” informasiya agentliyi yayıb.

Söhbət koronavirus pnevmoniyası diaqnozu qoyulmuş 56 yaşlı qadından gedir. O, bir müddət virusun yayılmağa başladığı Uhan şəhərində yaşayıb. Yanvarın 10-da özünü pis hiss edən qadın 5 gün sonra xəstəxanaya yerləşdirilib. Onun halı tədricən yaxşılaşmağa başlayıb. 56 yaşlı xəstənin hərarətinin 6 gün boyunca norma səviyyəsini keçmədiyini görən həkimlər onu yenidən yoxlanışdan keçirib. Həkimlər virusun aradan qaldırıldığı qənaətinə gəliblər. Qadın artıq xəstəxanadan buraxılıb.

Xatırladaq ki, Çinin Uhan şəhərində yayılan koronavirusa yoluxanların sayı 830-u ötüb, ölənlərin sayı isə 26-ya çatıb. Yoluxma halları həmçinin Sinqapur, Cənubi Koreya, Tailand, Yaponiya və ABŞ-da qeydə alınıb. Virusun yayılması ilə əlaqədar ÜST təcili iclas keçirib və bütün ölkələrə virusun yayılmasına hazır olmağı tövsiyə edib.

