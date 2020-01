Bakı metrosunda həyəcan siqnalı işə düşdü, vaqonlar təcili boşaldıldı

Bakı Metropolitenin "Elmlər Akademiyası" stansiyasında qatarların birində problem yaşanıb.

"Bakı Metropoliteni" QSC-nin mətbuat katibi Bəxtiyar Məmmədov Metbuat.az-a bildirib ki, sərnişinlərdən biri vaqonda "təcili çıxış" düyməsini sıxıb və nəticədə qatarın qapıları bağlanmayıb.

Problem aradan qaldırılmadığı üçün sərnişinlər stansiyada boşaldılıb və qatar "İnşaatçılar"stansiyasına göndərilib. Orada problem aradan qaldırılandan sonra qatar xəttə davam edib. Qatarların intervalında gecikmə olmayıb. Hadisə təzə gətirilən qatarda baş verib.

Baş vermiş nasazlıq səbəbindən "Elmlər Akademiyası" stansiyasında sərnişin sıxlığı yaranıb.

