Günün ulduz falı - 25 YANVAR

Qoç - Çox uğurlu gündür. Döyüş əhval-ruhiyyəsindəsiniz. Odur ki, düşmənlərinizə yalnız acımaq olar. Bürcün nümayəndələri bu gün müxtəlif vəzifələrin öhdəsindən gələcək, peşəkarlıq nümayiş etdirəcək və ən çətin işlərdə uğur qazanacaqlar. Biznesmen Qoçlar işlərini genişləndirə bilərlər.

Buğa - Amma bunu etiraf etmək istəyi yoxdur. Çoxları gündəlik məsələləri unudaraq düşünmədən tamamilə perspektivsiz işlərə girişəcəklər. İş yerini dəyişmək tövsiyə olunmur. Maliyyə çətinlikləri mümkündür.

Əkizlər - Ünsiyyət dairəsini genişləndirmək istəyi çox güclüdür. Əkizlər yeni tanışlıqlara can atacaqlar. Bürcün tənha nümayəndələri düşünülməmiş hərəkətlə yol verə, hissə qapıla bilərlər. Artıq "yarısı"nı tapanlar isə nəfslərinə sahib çıxacaqlar.

Xərçəng - Bu gün yalan ümidlər, tamamilə əsassız illüziyalarla yadda qalacaq. Başınıza gələn ideyalar ilk baxışdan gözəl görünsələr də, onları reallaşdırmaq ya çox çətin, ya da qeyri-mümkündür.

Şir - Gün işlərdə əhəmiyyətli irəliləyiş vəd edir. Düzgün qərarlar verə, irəliləməyə mane olan tələlərdən yayına, səhvsiz hərəkət edə biləcəksiniz. Rəhbərliklə söhbətlər yaxşı keçəcək. Nüfuzlu şəxslərlə görüş üçün əlverişli gündür. İş adamları fəaliyyət dairələrini genişləndirə biləcəklər.

Qız - Yeni işlərə başlamaq üçün yaxşı gündür. Siz qərarlı və enerjilisiniz, gücünüz qarşısında dayana biləcək hansısa maneəni təsəvvür etmək çətindir. Riskli fikirlər uğurlu olacaq. Siz çox şeyi qumara qoymağa və daha artığını qazanmağa qadirsiniz.

Tərəzi - Siz başqalarının maraqlarını özünüzünkülərdən daha yüksəkdə tutmağa meyllisiniz. Bu, yaxşı münasibətlərin saxlanmasına yardım etsə də, sizin özünüzdə əsl komfort hissi yaratmayacaq. Axşam ovqatınız korlana bilər. Bəzi Tərəzilər depressiya vəziyyətinə yaxındırlar.

Əqrəb - Bəyənmədiyiniz adamların ovqatınızı korlamasına imkan verməyin. Sizi tarazlıqdan çıxarmaq çətin deyil. Harmoniyanın bərpası isə o qədər də asan deyil. Bəzi Əqrəblər özləri üçün problemləri özləri yaradırlar. Bürcün əksər nümayəndələri isə real çətinilklərin öhdəsindən uğurla gələ biləcəklər.

Oxatan - İşgüzar ünsiyyət, danışıqların aparılması üçün əlverişli gündür. Hətta əvvəllər hec cür ümumi dil tapa bilməyən adamlar da bu gün qarşılıqlı anlaşmaya nail ola biləcəklər. Bundan başqa, bu gün ağır fiziki işlər, o cümlədən xüsusi vərdişlər və ya ağır mexanizmlərin tətbiqini tələb edən işlər üçün münasibdir.

Oğlaq - Uğurlar başınızı gicəlləndirəcək, inanacaqsınız ki, bundan sonra da hər şey yaxşı olacaq. Bir çoxları imkanlarını, o cümlədən maddi vəziyyətlərini olduğundan yüksək qiymətləndirəcəklər. Nəzərə almaq lazımdır ki, əsassız nikbinlik baha başa gələ bilər.

Dolça - Əməkdaşlıq üçün çox münasib gündür. Ona görə də problemləri təkbaşına həll etməyə çalışmayın - ən yaxşısı dost və müttəfiqləri köməyə çağırmaqdır. Birgə layihələr üzərində işə başlamaq olar. Səylərin birləşdirilməsi məhsuldar alınacaq. Cəlbedici iş təkliflərinin alınması istisna deyil.

Balıqlar - Səyahətə yollanmaq olar. Amma çox uzun müddətə yox. Taleyüklü qərarlar qəbul etmək tövsiyə olunmur. Çünki siz məntiq və sağlam düşüncəni unudaraq, həmin ana uyğun hərəkət etməyə meyllisiniz. Bürcün bir çox nümayəndələri isə pullarını göyə sovurmağa hazırdırlar.//Milli.az

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.