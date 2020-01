Bu gün səhər saatlarında Bakıda ağır yol qəzası baş verib.

Metbuat.az bildirir ki, qəza Sabunçu rayonu ərazisində, Maştağa körpüsünün üstündə qeydə alınıb. Bu barədə "baku.ws"a hadisə şahidləri bildirib. Körpüdə iki minik maşın toqquşub, avtomobillərdən biri körpüdən aşıb.

Qəza nəticəsində xəsarət alanlar təcili yardım həkimləri vasitəsilə 3 saylı Sabunçu xəstəxanasına aparılıblar.

