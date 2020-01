Bütün dünyanın diqqətinin Çində yayılan koronavirusunda olduğu bir vaxtda dəhşətli video yayılıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, çinli qız restoranda yarasa ətindən olan supu yeyib və videonu sosial şəbəkədə paylaşıb. Videoda onun yarasanı necə yeməsi əks olunub.

Qeyd edək ki, öldürücü koronavirusu məhz heyvanlardan insanlara keçib.

Həmin videonu təqdim edirik:



(oxu24.com)

