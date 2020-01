"Azerenerji” prezidenti Baba Rzayevə ağır itki üzv verib.

Metbuat.az report-a istinadən xəbər verir ki, B.Rzayevin anası Xanım Əliməmməd qızı Rzayeva vəfat edib.

O, 85 yaşında dünyasını dəyişib.

Mərhum sabah Zirə kəndinin qəbiristanlığında dəfn ediləcək.

