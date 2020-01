“Tərləyirdim, pullar belimə yapışırdı” - 8 yaşında şabaş yağışına tutulan Ramal / VİDEO

Gənc Müğənni Ramal İsrafilov arb tv-nin “Üçəlli” verilişinin qonağı olub.



Metbuat.az xəbər verir ki, müğənni canlı efirdə maraqlı açıqlama verib:

“Atamla toylara bərabər gedirdik. 8 yaşım var idi, sintezator çalırdım. Sevilən ara mahnılarını toylarda ifa edirdim. Mən toya getmiyəndə atam da getmirdi. Deyirdi ki, o getmirsə, mən də getmirdim. Mamam deyirdi ki, ona dəymə. O vaxt toya 50 şirvana gedirdilər, mən isə 80 şirvanla gəlirdim. 30 şirvanı gizlədib, 30-nu da verirdim ki, olanı qalanı budur. Özümə o qədər şabaş basırdılar ki... Bütün şabaşları axırda evə gəlib tökürdüm yerə. O qədər oxuyub-oynayırdım ki, tərləyirdim, hərdən belimə də yapışırdı. Bir də görürdün ki, mamam deyir dayan-dayan bir onluq qalıb onu da çıxarım”.

