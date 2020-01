Türkiyədə baş verən zəlzələdən sonra xilasetmə tədbirləri davam edir.

Metbuat.az xəbər verir ki, xilasetmə prosesləri zamanı bir işçinin dağıntılar altında qalan vətəndaşla telefon danışığı görüntüləri internetdə yayılıb. O, dağıntı altında qalan qadına təsəlli verib, güclü olmağa çağırıb.

Həmin görüntüləri təqdim edirik:

