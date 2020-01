Türkiyədə episentri Elazığ Sivricə bölgəsi olan 5,1 bal gücündə daha bir zəlzələ baş verib.

Metbuat.az Türkiyə KİV-lərinə istinadən xəbər verir ki, yerli vaxtla 19:30-da baş verən zəlzələ yerin 15,71 km dərinliyində olub.

Zəlzələ Malatya və Diyarbəkirdə də hiss edilib.

