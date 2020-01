Türkiyə Super Liqasında XIX turun oyunları davam edir.

Metbuat.az xəbər verir ki, turun mərkəzi matçında "Fənərbağça" və "Başakşəhər" klubları üz-üzə gəliblər. Gərgin hücumlar şəraitində keçən derbini "Fənərbağça" qazanıb. Görüş meydan sahiblərinin 2:0 hesablı üstünlüyü ilə yekunlaşıb.



Bu qələbədən sonra xallarının sayını 37-yə çatdıran “Fənərbağça” turnir cədvəlində 2-ci pilləyə yüksəlib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.