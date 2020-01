İldə 2 dəfə mütləq verilməli 12 ANALİZ – VACİB SİYAHI

Xəstəlikləri vaxtında aşkarlamaq, sağlamlığı qorumaq üçün bu analizləri ildə 1-2 dəfə verməyiniz mütləqdir.

Metbuat.az ən vacib analizləri təqdim edir.

- Ürək-damar sisteminin xəstəliklərini diaqnoz etmək üçün qanın biokimyəvi və ümumi analizi ildə 2 dəfə, hər 6 aydan bir verilməlidir

- Eləcə də lipid və qanda xolesterin analizi də ürək-damar üçün vacibdir

- Qaraciyər xəstəlikləri üçün ALT və AST analizləri qanda verilməlidir

- Tromb yaranmasına şübhə varsa, koaquloqramma analizi mütləqdir. Qanın laxtalanmasını təyin edir

- Şəkərli diabet və gizli şəkər də qəfil gəlir. Amma öncədən bilmək olar. Bunun üçün ildə 2 dəfə qanda qlükoza-aclıq və toxluq, insulin dirənci analizi verilir. İldə 2 dəfə

- Nəcisdə gizli qan analizi - bağırsaq xoraları, xərçəngi, mədə-bağırsaq xəstəlikləri üçün verilir

- Qadınlar uşaqlıq yolu xərçənginə qarşı ildə 1 dəfə uşaqlıq boynunun yaxma analizi - ildə 1 dəfə

- Leykoz üçün - qanın ümumi analizi

- Hormonal disbalansı yoxlamaq üçün qalxanvari vəz hormonlarının analizi. Xüsusən qadınlar ildə 2 dəfə

- Sidiyin ümumi analizi - sidik sistemi infeksiyaları üçün. İldə 2 dəfə

- Hepatit geniş yayıldığı üçün - ildə bir neçə dəfə qanda hepatit analizləri. Xüsusən əməliyyat, diş müalicəsi, şübhəli ötəri intim əlaqədən 3-5 ay sonra mütləq verilməlidir

- Kişilər 40 yaşdan sonra qanda PSA analizi - prostat vəzidə şiş diaqnozu üçün (medicina.az)

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.