Xalq artisti Nurəddin Mehdixanlının qızı Ayturanın toyu olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, dünən paytaxt restoranlarının birində baş tutan mərasimdə aktyorun sənət yoldaşları da iştirak edib.

Toyu Xalq artisti Gülyanaq Məmmədova aparıb.

