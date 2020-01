Türkiyədə baş vermiş güclü zəlzələ nəticəsində ölənlərin sayı 31 nəfərə çatıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, Türkiyənin Fövqəladə Halların İdarə Olunması Agentliyinin yaydığı məlumata görə, təbii fəlakət zamanı 1556 nəfər xəsarət alıb. Yaralılardan bəzilərinin vəziyyəti ağır qiymətləndirilir.



Hazırda bölgədə xilasetmə işləri davam etdirilir.



Qeyd edək ki, yanvarın 24-də Türkiyənin Elazığ vilayətində Rixter cədvəli üzrə 6,8 bal gücündə zəlzələ baş verib.

