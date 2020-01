Dəhşətli qəzada ölənlərin sayı 3-ə çatdı

Tibbi Ərazi Bölmələrinin İdarə Birliyi (TƏBİB) İsmayıllıda baş vermiş qəza ilə bağlı məlumat yayıb.

Birlikdən Metbuat.az-a bildirilib ki, hadisə nəticəsində xəsarət alanlardan daha bir nəfər dünyasını dəyişib:



"Hadisə nəticəsində "VAZ 2106" markalı avtomobildə olan iki nəfər hadisə yerində dünyasını dəyişib, iki nəfər isə xəstəxanaya aparılıb. Həmin sərnişinlərdən olan uşaq xəstəxanaya çatdırılanda dünyasını dəyişib. Hadisə nəticəsində xəsarət alan digər sərnişinlərə ilkin tibbi yardım göstəriləndən sonra evə buraxılıblar. Hazırda xəstəxanada 4 nəfər müalicə alır, vəziyyətləri normaldır".



Qeyd edək ki, bu gün səhər saatlarında İsmayıllı rayonunda “Mercedes” markalı sərnişin avtobusu və “VAZ” markalı minik avtomobili toqquşub.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.