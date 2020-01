Çində koronavirusa yoluxanların sayı 2 mini ötüb.

Metbuat.az xəbər verir ki, xəstəliyə tutulanların sayı 2002, ölənlərin sayı isə 56-dır. Bundan əvvəl 1975 nəfərdə virusun aşkarlandığı bildirilirdi.

Qeyd edək ki, ötən ilin dekabrından Çinin Uxan şəhərində yayılmağa başlayan xəstəlik artıq bir neçə ölkədə müşahidə olunur.

