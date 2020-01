Xəbər verdiyimiz kimi, bu gün saat 10:11 radələrində İsmayıllı rayonu ərazisində ağır yol-nəqliyyat hadisəsi baş verib.

Metbuat.az-ın məlumatına görə, mikroavtobusla “VAZ” markalı minik avtomobilinin toqquşması nəticəsində ata, ana və övladı dünyasını dəyişib. Xəsarət alanlardan 7-8 nəfər İsmayıllı rayonu Mərkəzi Xəstəxanasına yerləşdirilib.

Qəza yerindən və xəstəxanadan video-görüntünü təqdim edirik:

