Koronavirus ilə yoluxmuş titrətmə anları Çin xəstəxanasında lentə alınıb. Görüntüləri “Daily Mirror” nəşri yayımlayıb.

Kadrlardan kişinin xəstəxana çarpayısında necə titrədiyi, yanında dayanan maska taxmış qadının onun başını tutduğu görünür.

Qeyd edilir ki, virusun yayılmağa başladığı Uxanda xəstəxanalar dolub və insanlar kömək gözləməyə məcburdurlar.

Son məlumatlara görə, koronavirus nəticəsində ölənlərin sayı 56-ya çatıb.(oxu.az)

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.