Sabahdan növbədənkənar parlament seçkiləri ilə əlaqədar seçki bülletenlərinin çapına başlanılacaq.

Bu barədə Metbuat.az-a Mərkəzi Seçki Komissiyasının (MSK) Media və ictimai əlaqələr şöbəsindən bildirilib.



Seçki bülletenləri Milli Məclisin mətbəəsində çap olunacaq.



Xatırladaq ki, Milli Məclisə seçkilərlə əlaqədar 5 milyon 387 min 600 ədəd seçki bülleteni çap ediləcək.

