ABŞ-da yeni növ koronavirusa yoluxma ilə bağlı daha bir fakt aşkarlanıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, koronavirusa yoluxan şəxs ABŞ-a Çinin Uxan şəhərindən gəlib. Hazırda həmin şəxs həkim nəzarəti altında saxlanılır.



Bundan əvvəl isə ABŞ-da koronavirusa 2 yoluxma faktı qeydə alınıb.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.