Parisdə start götürən Karate 1 Premyer Liqa turnirində İrina Zaretska qızıl medal qazanıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, Azərbaycan təmsilçisi norveçli Endrin Hilton, serbiyalı Andriana Vasoviç, çinli Qonq Li və yaponiyalı Kayo Someyanı məğlub edərək finala yüksəlib. Həlledici görüşdə misirli Feryal Abdelazezi məğlub edən İ.Zaretska Karate 1Premyer Liqa turnirinin qalibi olub.



Qeyd edək ki, karateçimiz Rafiz Həsənov (67 kq) yarışda bürünc medal qazanıb.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.