Bu gün axşam saatlarında Türkiyə-Suriya sərhədində terror aktı törədilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, Suriyanin Azez rayonunda baş verən partlayış nəticəsində 5 nəfər həlak olub, onlarla insan yaralanıb.

Yaralılara ilkin yardım göstərilib, bir neçə nəfərin vəziyyəti ağır qiymətləndirilir.

