“Qalatasaray”dan qələbə, “Beşiktaş” yenə uduzdu

Türkiyə Super Liqasında 19-cu turun növbəti oyunları keçirilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, son vaxtlar uğursuz çıxışlarla yadda qalan "Beşiktaş" səfərdə "Göztəpə" ilə qarşılaşıb. Görüş meydan sahiblərinin 2:1 hesablı qələbəsi ilə yekunlaşıb.



Günün son matçında "Qalatasaray" və "Konyaspor" klubları üz-üzə gəliblər. Rəqibindən üstün olan Fatih Terimin komandası səfərdə 3:0 hesablı qələbəyə sevinib.



Bu görüşdən sonra xallarının sayını 33-ə çatdıran "Qalatasaray" turnir cəvdəlində 6-cı pillədə qərarlaşıb, 30 xalı olan "Beşiktaş" isə 7-ci yerdədir.





You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.